Перед началом работы составь план . в последнем абзаце своего текста напиши , поче??у эта книга твоя любимая. текст лесичкин хлеб
Русский язык
Перед началом работы составь план . в последнем абзаце своего текста напиши , поче??у эта книга твоя любимая. текст лесичкин хлеб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть просто надо тебе написать план самого текста что зачем идёт
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