перед словами с пропущенными буквами в скобках напиши проверочные слова. подчеркни сложное слово. Ни минуты без нагру ки: Ловят мошек трясогузки, Комаров, и таракашек, И других л сных букашек. По тр пинкам...
перед словами с пропущенными буквами в скобках напиши проверочные слова. подчеркни сложное слово. Ни минуты без нагру ки: Ловят мошек трясогузки, Комаров, и таракашек, И других л сных букашек. По тр пинкам, По доро кам Об жали все л са На высоких тонких но ках, Длинным хвостиком тр ся. Помогите пожалуйста сделать!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
НАГРУЗКИ 9 (НЕТ НАГРУЗОК ) ЛЕСНЫХ ( ЛЕС ) ТРОПИНКАМ ( ТРОПЫ ) ДОРОЖКАМ ( ДОРОЖЕК) И