перед словами с пропущенными буквами в скобках напиши проверочные слова. подчеркни сложное слово. Ни минуты без нагру ки: Ловят мошек трясогузки, Комаров, и таракашек, И других л сных букашек. По тр пинкам, По доро кам Об жали все л са На высоких тонких но ках, Длинным хвостиком тр ся. Помогите пожалуйста сделать!