перед словами с пропущенными буквами в скобках напиши проверочные слова. подчеркни сложное слово. Ни минуты без нагру ки: Ловят мошек трясогузки, Комаров, и таракашек, И других л сных букашек. По тр пинкам...

перед словами с пропущенными буквами в скобках напиши проверочные слова. подчеркни сложное слово. Ни минуты без нагру ки: Ловят мошек трясогузки, Комаров, и таракашек, И других л сных букашек. По тр пинкам, По доро кам Об жали все л са На высоких тонких но ках, Длинным хвостиком тр ся. Помогите пожалуйста сделать!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
НАГРУЗКИ  9  (НЕТ  НАГРУЗОК )     ЛЕСНЫХ ( ЛЕС )  ТРОПИНКАМ ( ТРОПЫ )                                                                                   ДОРОЖКАМ ( ДОРОЖЕК)                                                                                          И
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