Перед тобой иллюстрации к сказке "Золотой ключик" Первая встреча Буратино с Маль??иной Буратино и Мальвина стали друзьями Нарисуй или опиши словами ситуацию, после которой отношение Мальвины к Буратино изменилось. Вспомни д...
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Перед тобой иллюстрации к сказке "Золотой ключик" Первая встреча Буратино с Маль??иной Буратино и Мальвина стали друзьями Нарисуй или опиши словами ситуацию, после которой отношение Мальвины к Буратино изменилось. Вспомни другие сказки, в которых первое впечатление о герое оказалось ошибочным.
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