Перед тобой иллюстрации к сказке "Золотой ключик" Первая встреча Буратино с Маль??иной Буратино и Мальвина стали друзьями Нарисуй или опиши словами ситуацию, после которой отношение Мальвины к Буратино изменилось. Вспомни д...

Литература

Перед тобой иллюстрации к сказке "Золотой ключик" Первая встреча Буратино с Маль??иной Буратино и Мальвина стали друзьями Нарисуй или опиши словами ситуацию, после которой отношение Мальвины к Буратино изменилось. Вспомни другие сказки, в которых первое впечатление о герое оказалось ошибочным.

Автор: Гость