Перед вами имена персонажей русских сказок. Продолжите этот ряд. Составьте два-тр?? предложения с именами существительными.

Русский язык
Перед вами имена персонажей русских сказок. Продолжите этот ряд. Составьте два-тр?? предложения с именами существительными.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какие имена? Скажи пожалуйста и я отвечу.
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