Перед вами имена персонажей русских сказок. Продолжите этот ряд. Составьте два-тр?? предложения с именами существительными.

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Перед вами имена персонажей русских сказок. Продолжите этот ряд. Составьте два-тр?? предложения с именами существительными.

Автор: Гость