Перед вами предложения, каждое из которых имеет отношение к одному из правителей России периода дворцовых переворотов. Определите к кому именно. Запишите имена в таблицу. 1) В январе 1730 г. четырнадцатилетний царь заразился оспой и, проболев около двух недель, умер. 2) В ее правление Россия участвовала в войне за польское наследство, результатом которой было изгнание Станислава Лещинского и избрание на польский престол Августа III. 3) Царствовал полгода и был свергнут женой. 4) Все его царствование прошло в младенчестве. 5) По некоторым сведениям, она была дочерью латышского крестьянина Самуила Скавронского. 6) В ее правление русскими войсками была захвачена Восточная Пруссия.