Переделайте предложения так,чтобы именная часть сказуемого стала подлежащим,под??иижащие- именной частью составных сказуемых без связки. 1) Пословицей называется краткое изречение .
Русский язык
Переделайте предложения так,чтобы именная часть сказуемого стала подлежащим,под??иижащие- именной частью составных сказуемых без связки. 1) Пословицей называется краткое изречение .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пословица - краткое изречение.
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