Переказ тексту що таке краса і чому люди люблять красиве
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Переказ тексту що таке краса і чому люди люблять красиве
Ответ(ы):
Гость:
Люди люблять красиве тему ,що це радує око , милує серце,душу
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