переходные и непереходные глаголы необходимо выбрать из текста: Эх вы, соседочки-веточки!-скрипит Сухая Ветка.-гнетесь под своими плодами, все соки им отдаете, а для чего? Ведь уйдут они от вас и спасибо не скажут. Вот я живу ...

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переходные и непереходные глаголы необходимо выбрать из текста: Эх вы, соседочки-веточки!-скрипит Сухая Ветка.-гнетесь под своими плодами, все соки им отдаете, а для чего? Ведь уйдут они от вас и спасибо не скажут. Вот я живу в свое удовольствие... Последнюю фразу Сухая Ветка проскрипела особенно громко, потому что считала ее очень важной, а еще потому, что налетел ветер. Ветер был настолько силен, что Сухой Ветке не пришлось дальше развивать свою мысль: в болоте, куда ее сдуло с дерева, рассуждения Сухой Ветки просто некому было слушать. И, кроме того, здесь в болоте, у нее появились некоторые сомнения относительно жизни в своё удовольствие..

Автор: Гость