Перекинувшись через всю Москву стояла в небе разноцветная радуга. Волны парохода убегали вдаль покачивая куски сосновой коры. В поле склоняясь к побегам ходят черные грачи в полосе. Вода всё громко говорила о чем-...
Разное
Перекинувшись через всю Москву стояла в небе разноцветная радуга. Волны парохода убегали вдаль покачивая куски сосновой коры. В поле склоняясь к побегам ходят черные грачи в полосе. Вода всё громко говорила о чем-то звонко журча. Люди молчали задумчиво опустив головы. СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР!!!
Ответ(ы):
Гость:
Нету предположений..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Пож помогите нужно написать название двух пирамид .Кто их со сдал. Когда были построены .Высоту их. И где они были построены . Дам 20 баллов . Пож ...
Разное
Докажите, что произведение: а) двух последовательных целых чисел делится на 2 б) трёх последовательных целых чисел делится на 6
Разное
Разное
Почему Дубровский не трогает поместье Троекурова,после пожара в Кистеневке?В романе Пушкина "Дубровский"
Разное
Выпишите слова, в которых согласный перед е произносится твёрдо альтернатива, атеизм, бутерброд, дебют, кодекс, кофе, модель, паштет, тенденция, те...
Разное
1. При продаже товаров и услуг в долг, в кредит деньги выполняют функцию: а) меры стоимости; б) ср-во обращения; в) ср-во платежа; г) сокровища; д...
Разное