Перекинувшись через всю Москву стояла в небе разноцветная радуга. Волны парохода убегали вдаль покачивая куски сосновой коры. В поле склоняясь к побегам ходят черные грачи в полосе. Вода всё громко говорила о чем-...

Разное

Перекинувшись через всю Москву стояла в небе разноцветная радуга. Волны парохода убегали вдаль покачивая куски сосновой коры. В поле склоняясь к побегам ходят черные грачи в полосе. Вода всё громко говорила о чем-то звонко журча. Люди молчали задумчиво опустив головы. СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР!!!

Автор: Гость