Перекладіть ці речення на англійську: 1)що вони робили в неділю? 2)вони ходили на прогулянку 3)я не зміг подзвонити їй,бо не знав номера її телефону 4)чому він не хоче г рати у футбол 5)він стомлений прохання:н...

Перекладіть ці речення на англійську: 1)що вони робили в неділю? 2)вони ходили на прогулянку 3)я не зміг подзвонити їй,бо не знав номера її телефону 4)чому він не хоче г рати у футбол 5)він стомлений прохання:не перекладайте через переводчик,так як там неправильно запитальні речення побудовані