Перекрестная эластичность спроса будет положительной, если мы имеем дело со сле??ующими товарами: а) сливочное масло и маргарин; б) теннисные мячи и теннисные ракетки; в) картофель и зубные щетки; г) пылесосы и холодил...

Экономика
Перекрестная эластичность спроса будет положительной, если мы имеем дело со сле??ующими товарами: а) сливочное масло и маргарин; б) теннисные мячи и теннисные ракетки; в) картофель и зубные щетки; г) пылесосы и холодильники.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масло и маргарин то есть ответ
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