Перекрестная эластичность спроса будет положительной, если мы имеем дело со сле??ующими товарами: а) сливочное масло и маргарин; б) теннисные мячи и теннисные ракетки; в) картофель и зубные щетки; г) пылесосы и холодил...

Экономика

Перекрестная эластичность спроса будет положительной, если мы имеем дело со сле??ующими товарами: а) сливочное масло и маргарин; б) теннисные мячи и теннисные ракетки; в) картофель и зубные щетки; г) пылесосы и холодильники.

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