ПЕРЕМЕНКА В последнее время школьная переменка часто протекает следующим образом. По звонку с урока, не поднимаясь со своих мест и не выходя из класса, дети молча достают сотовые телефоны и, как по команде, «утыкаются» в них, о...

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ПЕРЕМЕНКА В последнее время школьная переменка часто протекает следующим образом. По звонку с урока, не поднимаясь со своих мест и не выходя из класса, дети молча достают сотовые телефоны и, как по команде, «утыкаются» в них, отрываясь только тогда, когда раздаётся звонок на следующий урок. Предположите, каковы негативные последствия такой привычки. Предложите схему экспериментальной проверки, которая действительно смогла бы убедить ребят в том, что это не самый лучший способ провести перемену.

Автор: Гость