ПЕРЕМЕНКА В последнее время школьная переменка часто протекает следующим образом. По звонку с урока, не поднимаясь со своих мест и не выходя из класса, дети молча достают сотовые телефоны и, как по команде, «утыкаются» в них, о...

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ПЕРЕМЕНКА В последнее время школьная переменка часто протекает следующим образом. По звонку с урока, не поднимаясь со своих мест и не выходя из класса, дети молча достают сотовые телефоны и, как по команде, «утыкаются» в них, отрываясь только тогда, когда раздаётся звонок на следующий урок. Предположите, каковы негативные последствия такой привычки. Предложите схему экспериментальной проверки, которая действительно смогла бы убедить ребят в том, что это не самый лучший способ провести перемену.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую очередь - это различные проблемы со здоровьем (сколиоз, близорукость и т.д.) Также, перемена создана для того, чтобы ученики могли общаться друг с другом, заводить новых друзей. А какое общение, если они сидят в телефонах? Причинами такого образа жизни могут стать различные психические расстройства (социофобия, к примеру). Как схему экспериментальной проверки, могу предложить на время нескольких перемен изъять телефоны и подтолкнуть детей к общению. Вот...
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