перемещаясь равномерно , ученик массой 40 кг поднял на 2 этаж школьного здания , находящегося на высоте 3 м , груз массой 10 кг . перемещаясь равномер но , другой ученик массой 45 кг поднял на эту же высоту груз массо...
перемещаясь равномерно , ученик массой 40 кг поднял на 2 этаж школьного здания , находящегося на высоте 3 м , груз массой 10 кг . перемещаясь равномер но , другой ученик массой 45 кг поднял на эту же высоту груз массой 8 кг . кто из них совершил большую работу?? пожалуйста напишите с решением (желательно подробным)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) A = F * S F - сила S - путь ( 3 м ) F = m * g m - масса ( 40 кг + 10 кг = 50 кг ; 45 кг + 8 кг = 53 кг ) g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг ) F1 = 50 * 10 = 500 H F2 = 53 * 10 = 530 H A1 = 500 * 3 = 1500 Дж А2 = 530 * 3 = 1590 Дж - он совершил большую работу.