перемещаясь равномерно , ученик массой 40 кг поднял на 2 этаж школьного здания , находящегося на высоте 3 м , груз массой 10 кг . перемещаясь равномер но , другой ученик массой 45 кг поднял на эту же высоту груз массо...

перемещаясь равномерно , ученик массой 40 кг поднял на 2 этаж школьного здания , находящегося на высоте 3 м , груз массой 10 кг . перемещаясь равномер но , другой ученик массой 45 кг поднял на эту же высоту груз массой 8 кг . кто из них совершил большую работу?? пожалуйста напишите с решением (желательно подробным)