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Перенос слова волнушка
Перенос слова волнушка
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что три гласные буквы и три слога. Одинаковые!
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