перепишите диалог, расставляя знаки препинания.3)После ужина кадриль моя|| Сказал я ей, отводя ее к месту|| Разумеется, если меня не увезут|| сказал а она улыбаясь|| Я не дам|| сказал я|| Дайте же веер||сказал...

перепишите диалог, расставляя знаки препинания.3)После ужина кадриль моя|| Сказал я ей, отводя ее к месту|| Разумеется, если меня не увезут|| сказал а она улыбаясь|| Я не дам|| сказал я|| Дайте же веер||сказала она|| Жалко отдавать|| сказал я|| подавая ей белый дешевенький веер||