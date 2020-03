Перепишите эти фразы, используя краткие формы глагола TO BE.1) Sally iswashing the plates. ???? 2) Mr. Green is beginning his works.??? 3)The dog is swimming.???? 4) We are dancing a new danse.??? 5) The pupils are writing a te...

Английский язык

Перепишите эти фразы, используя краткие формы глагола TO BE.1) Sally iswashing the plates. ???? 2) Mr. Green is beginning his works.??? 3)The dog is swimming.???? 4) We are dancing a new danse.??? 5) The pupils are writing a test.???

Автор: Гость