Перепишите предложения. объясните знаки препинания при стечении союзов, а также другие знаки препинания. союзы заключите в овал. н.е. жуковский, которого называли отцом русской авиации, считал,что, хотя человек не имеет крылье...

Гость: Гость:

Перед словом "который" всегда ставится запятая, так как это союзное слово. Также, запятая ставится: 1.Перед союзами: а, что, да, но, однако, зато, хотя и т.д. 2. Если присутствует несколько грамматических основ, н-р: Я зашла в класс, когда урок закончился. (Я зашла, урок закончился) 3.Перечисления действий подлежащего, н-р: Мама пришла с работы, поцеловала меня и ушла спать. (Мама пришла, поцеловала и ушла.)