Перепишите предложения указав время в котором стоит глагол-сказуемое. Переведите предложения 1)Where are you going? 2)Where does he go in the evenings? 3)We went to the cinema 4) They will not go there 5)You go there eve...

Английский язык

Перепишите предложения указав время в котором стоит глагол-сказуемое. Переведите предложения 1)Where are you going? 2)Where does he go in the evenings? 3)We went to the cinema 4) They will not go there 5)You go there every month 6)Your parents are proud for you 7)He has no family 8)They didn't understand us 9)Shall I see you tomorrow? 10)I know that 11) You knew that

Автор: Гость