Перепишите предложения указав время в котором стоит глагол-сказуемое. Переведите предложения 1)Where are you going? 2)Where does he go in the evenings? 3)We went to the cinema 4) They will not go there 5)You go there eve...

Гость: Гость:

1. Present Continues (куда ты собираешься ?) 2.Present Simpleкуда (он ходит по вечерам ) 3.Past Simple (мы ходили в кино ) 4.Future Simple (они туда не пойдут ) 5.Present Simple (вы ходите туда каждый месяц ) 6.Present Simple (твои родители гордятся тобою ) 7.Present Simple (у него нет семьи ) 8.Past Simple (они нас не понимают ) 9.Future Simple (Увидемся завтра ?) 10 Present Simlpe (я знаю это) 11.Past Simple (вы знали это )