Перепишите предложения указав время в котором стоит глагол-сказуемое. Переведите предложения 1)Where are you going? 2)Where does he go in the evenings? 3)We went to the cinema 4) They will not go there 5)You go there eve...
Английский язык
Перепишите предложения указав время в котором стоит глагол-сказуемое. Переведите предложения 1)Where are you going? 2)Where does he go in the evenings? 3)We went to the cinema 4) They will not go there 5)You go there every month 6)Your parents are proud for you 7)He has no family 8)They didn't understand us 9)Shall I see you tomorrow? 10)I know that 11) You knew that
Ответ(ы):
Гость:
1. Present Continues (куда ты собираешься ?) 2.Present Simpleкуда (он ходит по вечерам ) 3.Past Simple (мы ходили в кино ) 4.Future Simple (они туда не пойдут ) 5.Present Simple (вы ходите туда каждый месяц ) 6.Present Simple (твои родители гордятся тобою ) 7.Present Simple (у него нет семьи ) 8.Past Simple (они нас не понимают ) 9.Future Simple (Увидемся завтра ?) 10 Present Simlpe (я знаю это) 11.Past Simple (вы знали это )
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