Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, како?? частью речи являются слова, оформленные окончанием –S и какую функцию это окончание выполняет, т. е. служит ли оно: а) показателем 3-го лица ед...

Английский язык
Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, како?? частью речи являются слова, оформленные окончанием –S и какую функцию это окончание выполняет, т. е. служит ли оно: а) показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; б) признаком множественного числа имени существительного; в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. образец выполнения 1). Переведите предложения на русский язык. 1. There is something important in today’s newspaper. 2. Before there were railways, people used to travel in coaches. 3. He plays the guitar and the banjo equally well.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В сегодняшней газете есть кое-что важное.-в) 2.Перед тем как появились поезда,люди путешествовали в каретах.-б) 3.Он играет на гитаре и банджо одинаково хорошо.-а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Щебечуть протилежне за значення слово
Ответить
Химия
Молярная концентрация насыщенного раствора Ag2SO4 в воде рассчитывается по формуле: 1). С = ( ПРAg2SO4)½ 2). С = ¼ (ПРAg2SO4)1/3 3). С = (¼ПРAg...
Ответить
Алгебра
Найдите корень уравнения : /5+x/= -4 . Скобки в этом уравнении прямые вертикально. Помогите пожалуйста.
Ответить
Українська мова
У чому проявляється нерівноправність за змістом частин складнопідрядного речення?
Ответить
Литература
Какими были главные герои сказки *Мудрая девушка?
Ответить