Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, како?? частью речи являются слова, оформленные окончанием –S и какую функцию это окончание выполняет, т. е. служит ли оно: а) показателем 3-го лица ед...

Английский язык

Перепишите следующие предложения. Определите по грамматическим признакам, како?? частью речи являются слова, оформленные окончанием –S и какую функцию это окончание выполняет, т. е. служит ли оно: а) показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; б) признаком множественного числа имени существительного; в) показателем притяжательного падежа имени существительного (см. образец выполнения 1). Переведите предложения на русский язык. 1. There is something important in today’s newspaper. 2. Before there were railways, people used to travel in coaches. 3. He plays the guitar and the banjo equally well.

