Перепишите вставляя пропущенные буквы как вы определили какие буквы нужно написать ? Расскажите какие действия и в какой последовательности надо выполнить чтобы не ошибиться. 1)Не по бере....ку добрый конь идёт, к...

Перепишите вставляя пропущенные буквы как вы определили какие буквы нужно написать ? Расскажите какие действия и в какой последовательности надо выполнить чтобы не ошибиться. 1)Не по бере....ку добрый конь идёт, конь головушку покачивает.... 2)Ой, моро. ...---моро...., не моро....ъ меня, не моро...ъ меня, моего коня. 3)Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую ло....ку берёт. 4)Скакал казак через долину, через кавка....ские края.