Пересказ фонфизин недоросль 2 явление

Девушка взяла желтый сундучок и пошла домой. Когда она стала подходить ко двору, собачонка увидела ее, выбежала из подворотни и затявкала: — Тяв, тяв, тяв, тетенька шла, чтобы разбогатеть, а идет ни с чем! Мачеха услышала тявканье собаки, очень рассердилась на нее и даже поколотила. Девушка вошла в дом, сломала замок на своем сундучке и открыла его. И что же они увидели? Весь он был полон змеями да лягушками. Змеи с шипеньем выползли из сундучка и стали их жалить. Мачеха стала кричать, но никто на помощь не являлся. Собачонка не только не забыла обиды за полученные побои, а еще злорадствовала и приговаривала: — Ты меня поколотила, Гульбику обижала, так пусть тебя змеи жалят! Она стала защищать только Гульбику, которая пожалела и приласкала ее, когда ее колотила мачеха. Собачонка всех змей, которые подползали к падчерице, хватала и разрывала на части. Мачеха и дочь ее умерли от змеиного яда, а Гульбика с собачонкой остались живы и навсегда забыли о мачехе.