пересказ Саша чёрный "Кавказский пленник
пересказ Саша чёрный "Кавказский пленник
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На Кавказе служит офицером барин по имени Жилин. Ему приходит письмо от матери, в котором она пишет, что хочет повидаться с сыном перед смертью и, кроме того, нашла ему хорошую невесту. Тот решает ехать к матери. В ту пору на Кавказе была война, поэтому русские ездили только с провожатыми солдатами. Дело было летом. Жилин вместе с обозом ехали очень медленно, поэтому он решил, что поедет один. К нему пристал Костылин, грузный и толстый человек, и они поехали вместе. У Костылина было заряженное ружье, поэтому Жилин и решился ехать с ним вместе. В это время на них нападают татары. У Жилина ружья нет, он кричит Костылину, чтобы тот стрелял. Но, увидев татар, Костылин стал убегать.