пересказ Саша чёрный "Кавказский пленник

На Кавказе служит офицером барин по имени Жилин. Ему приходит письмо от матери, в котором она пишет, что хочет повидаться с сыном перед смертью и, кроме того, на­шла ему хорошую невесту. Тот решает ехать к матери. В ту пору на Кавказе была война, поэтому русские езди­ли только с провожатыми солдатами. Дело было летом. Жи­лин вместе с обозом ехали очень медленно, поэтому он решил, что поедет один. К нему пристал Костылин, грузный и тол­стый человек, и они поехали вместе. У Костылина было заря­женное ружье, поэтому Жилин и решился ехать с ним вместе. В это время на них нападают татары. У Жилина ружья нет, он кричит Костылину, чтобы тот стрелял. Но, увидев татар, Ко­стылин стал убегать.