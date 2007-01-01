Пересказ сказки ХАВРОШЕЧКА

Крошечка-Хаврошечка Жила была Крошечка Хаврошечка, у нее была злая мачеха и сводные сестры, которые заставляли ее делать все тяжелую работу по дому, а помогала ей все выполнить к сроку корова, к которой Хаврошечка в одно ухо влезала, из другого вылезала и вся работа была уже готова. но однажды сестры ее решили просследить, как же так у нее получается выполнить так много работы в такой короткий срок, и, узнав все, расказали своей матери, а та, в свою очередь велела корову зарезать. но по наказанию коровы, Крошечка хаврошечка не ела ее мясо, лишь собрала кости и закопала под яблонькой, ну и в конце-концов, произошло чудо: она, конечно же встретила принца на белом коне, тот женился на ней, они жили долго и счастливо, а злая мачеха со своими дочерьми так и осталась жить без своей единственной помощницы, потому что ее собственные дочери, в отличие от приемной, не умели делать ничего по хозяйству. Кстати, у трех сестер Хаврошечки была одна особенность, у одной был всего-лишь один глаз, у второй - два, а у третьей - три