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Переставь буквы в слове чтобы получилось другое слово: маяк-_____ стирка-_______
Переставь буквы в слове чтобы получилось другое слово: маяк-_____ стирка-_______
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Маяк - ямка . Стирка - старик .
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