Переставь буквы в слове чтобы получилось другое слово: маяк-_____ стирка-_______

Переставь буквы в слове чтобы получилось другое слово: маяк-_____ стирка-_______

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Маяк - ямка . Стирка - старик .
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