Перестрой повествовательное предложения в вопросительные и побудительных. Улицу нужно переходить в указанных местах. Ученики должны внимательно слушать учителя.

Русский язык
Перестрой повествовательное предложения в вопросительные и побудительных. Улицу нужно переходить в указанных местах. Ученики должны внимательно слушать учителя.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В указанных местах нужно переходить улицы? Переходить улицы нужно в указанных местах! Ученики внимательно должны слушать учителя? Должны внимательно слушать ученики учителя!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
У чому велич людини? Сочинение
Ответить
Химия
50 г раствора гидроксида натрия с массовой долей щелочи 0,08 смешали с 91,67 мл раствор?? серной кислоты с массовой долей 10 % и плотностью 1,069 г...
Ответить
Русский язык
Помогите с домашним заданием по русскому языку, пожалуйста!!!!!! Спишите предложе??ия, заменяя прямую речь косвенной. 1) Левицкий пошел было ...
Ответить
Биология
Что такое биосфера? (Тут мало символов не обращайте на это внимание)
Ответить
История
Напишите эссе на тему: "Сигизмунд III и Лжедмитрий - союзники или противники"
Ответить