Перестрой повествовательное предложения в вопросительные и побудительных. Улицу нужно переходить в указанных местах. Ученики должны внимательно слушать учителя.
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Перестрой повествовательное предложения в вопросительные и побудительных. Улицу нужно переходить в указанных местах. Ученики должны внимательно слушать учителя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В указанных местах нужно переходить улицы? Переходить улицы нужно в указанных местах! Ученики внимательно должны слушать учителя? Должны внимательно слушать ученики учителя!
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