Перестрой повествовательное предложения в вопросительные и побудительных. Улицу нужно переходить в указанных местах. Ученики должны внимательно слушать учителя.

Русский язык

Перестрой повествовательное предложения в вопросительные и побудительных. Улицу нужно переходить в указанных местах. Ученики должны внимательно слушать учителя.

Автор: Гость