Переведете плиз на английский 3)Ты бы мог позвонить! Почему не позвонил? Мы беспо??оились. 4)Бородин мог бы быть хорошим химиком,но стал знаменитым композиторам

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Переведете плиз на английский 3)Ты бы мог позвонить! Почему не позвонил? Мы беспо??оились. 4)Бородин мог бы быть хорошим химиком,но стал знаменитым композиторам

Автор: Гость