Переведете плиз на английский 3)Ты бы мог позвонить! Почему не позвонил? Мы беспо??оились. 4)Бородин мог бы быть хорошим химиком,но стал знаменитым композиторам

Английский язык
Переведете плиз на английский 3)Ты бы мог позвонить! Почему не позвонил? Мы беспо??оились. 4)Бородин мог бы быть хорошим химиком,но стал знаменитым композиторам
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