Переведи эти слова на английском языке и как они читается!? Бытовой прибор,устрой??тво. кресло,ванна,кровать,книжный шкаф,ковёр,журнальный столик,кухонная плита,холодильник,мебель,зеркало,картина,раковина,диван софа,стол,телеви...
Английский язык
Переведи эти слова на английском языке и как они читается!? Бытовой прибор,устрой??тво. кресло,ванна,кровать,книжный шкаф,ковёр,журнальный столик,кухонная плита,холодильник,мебель,зеркало,картина,раковина,диван софа,стол,телевизор,туалет,гардероб,раковина(в ванной),окно,сколько,на самом деле,хорошо! здорово!,как выглядит твоя новая квартира,орёл и решка . Переведи на английском языке и как читается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Household appliance device. armchair,bath,bed,bookcase,carpet,coffee table,stove,fridge,furniture,mirror,picture,sink,sofa bed,table,TV,toilet,wardrobe,sink(in the bathroom),the window how much really,good! great!,looks like your new place,heads and tails .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Автомобиль ехал 2 часа со скоростью 61 км ч и 3 часа со скоростью 69 км/ч чему равна ср??дняя скорость автомобля.
Русский язык
Физика
Помогите пожалуйста,желательно по подробнее Сила тяготения между двумя одинако??ыми шарами 0,1 мН.Определите массу шаров,если расстояние между их...