Переведи эти слова на английском языке и как они читается!? Бытовой прибор,устрой??тво. кресло,ванна,кровать,книжный шкаф,ковёр,журнальный столик,кухонная плита,холодильник,мебель,зеркало,картина,раковина,диван софа,стол,телеви...

Английский язык
Переведи эти слова на английском языке и как они читается!? Бытовой прибор,устрой??тво. кресло,ванна,кровать,книжный шкаф,ковёр,журнальный столик,кухонная плита,холодильник,мебель,зеркало,картина,раковина,диван софа,стол,телевизор,туалет,гардероб,раковина(в ванной),окно,сколько,на самом деле,хорошо! здорово!,как выглядит твоя новая квартира,орёл и решка . Переведи на английском языке и как читается?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Household appliance device. armchair,bath,bed,bookcase,carpet,coffee table,stove,fridge,furniture,mirror,picture,sink,sofa bed,table,TV,toilet,wardrobe,sink(in the bathroom),the window how much really,good! great!,looks like your new place,heads and tails .
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