Переведи эти слова на английском языке и как они читается!? Бытовой прибор,устрой??тво. кресло,ванна,кровать,книжный шкаф,ковёр,журнальный столик,кухонная плита,холодильник,мебель,зеркало,картина,раковина,диван софа,стол,телеви...

Английский язык

Переведи эти слова на английском языке и как они читается!? Бытовой прибор,устрой??тво. кресло,ванна,кровать,книжный шкаф,ковёр,журнальный столик,кухонная плита,холодильник,мебель,зеркало,картина,раковина,диван софа,стол,телевизор,туалет,гардероб,раковина(в ванной),окно,сколько,на самом деле,хорошо! здорово!,как выглядит твоя новая квартира,орёл и решка . Переведи на английском языке и как читается?

Автор: Гость