Переведи условия задачи на математический язык и найди решение методом проб и ошибок: 1) длина прямоугольника на 5 м больше ширины, а площадь составляет 24 м2. Каковы стороны этого прямоугольника. 2) длину прямоуг...

Разное
Переведи условия задачи на математический язык и найди решение методом проб и ошибок: 1) длина прямоугольника на 5 м больше ширины, а площадь составляет 24 м2. Каковы стороны этого прямоугольника. 2) длину прямоугольника уменьшили в _2 раза а ширину увеличили на 1 дм и получили квадрат найди сторону квадрата если площадь прямоугольника 60 дм2. Срочно надо!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) х * (х + 5) = 24, где х - ширина прямоугольника 2) 2х * (х - 1) = 60, где х - сторона квадрата Реши квадратные уравнения и получишь ответ на вопросы
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