Переведи условия задачи на математический язык и найди решение методом проб и ошибок: 1) длина прямоугольника на 5 м больше ширины, а площадь составляет 24 м2. Каковы стороны этого прямоугольника. 2) длину прямоуг...

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Переведи условия задачи на математический язык и найди решение методом проб и ошибок: 1) длина прямоугольника на 5 м больше ширины, а площадь составляет 24 м2. Каковы стороны этого прямоугольника. 2) длину прямоугольника уменьшили в _2 раза а ширину увеличили на 1 дм и получили квадрат найди сторону квадрата если площадь прямоугольника 60 дм2. Срочно надо!!!!!

Автор: Гость