Переведите числа, записанные в двоичном восьмиразрядном дополнительном коде, в д??сятичную систему счисления. Не отрывая руки, отметьте полученные точки на координатной плоскости. Изображение какого животного получится? 1. (11...
Информатика
Переведите числа, записанные в двоичном восьмиразрядном дополнительном коде, в д??сятичную систему счисления. Не отрывая руки, отметьте полученные точки на координатной плоскости. Изображение какого животного получится? 1. (11110111;00000100) 12. (11110111;00001100) 23. (00000001;00001001) 2. (11111011;00000100) 13. (11111001;00001010) 24. (00000000;00001000) 3. (11111101;00000101) 14. (11111011;00001001) 25. (00000000;00000111) 4. (11111001;00000111) 15. (11111110;00001000) 26. (00000001;00000100) 5. (11111000;00000111) 16. (11111111;00000101) 27. (11111101;00000010) 6. (11110110;00001000) 17. (00000000;00000101) 28. (11111010;00000010) 7. (11111000;00001000) 18. (11111111;00000111) 29. (11111010;00000011) 8. (11110110;00001010) 19. (11111111;00001000) 30. (11110111;00000100) 9. (11111000;00001001) 20. (00000001;00001010) 10. (11110110;00001011) 21. (00000010;00001010) 11. (11111000;00001010) 22. (00000011;00001001) а) заяц б) змея в) акула г) лебедь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: [247, 4] 2: [251, 4] 3: [253, 5] 4: [249, 7] 5: [248, 7] 6: [246, 8] 7: [248, 8] 8: [246, 10] 9: [248, 9] 10: [246, 11] 11: [248, 10] 12: [247, 12] 13: [249, 10] 14: [251, 9] 15: [254, 8] 16: [255, 5] 17: [0, 5] 18: [255, 7] 19: [255, 8] 20: [1, 10] 21: [2, 10] 22: [3, 9] 23: [1, 9] 24: [0, 8] 25: [0, 7] 26: [1, 4] 27: [253, 2] 28: [250, 2] 29: [250, 3] 30: [247, 4] и график реально непонятный получается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
. Гранитный камушек подвесили к динамометру и опустили в воду. Объем камушка 0,004 м3. Какую силу покажет динамометр? плотность гранита = 2600 кг/м3.
Математика
Y равно одна вторая в скобках три Икс плюс 1 скобки закрываются где 2 меньше или рав??о X а X меньше или равно 8 С шагом равным 2 надо задать функц...