Переведите числа, записанные в двоичном восьмиразрядном дополнительном коде, в д??сятичную систему счисления. Не отрывая руки, отметьте полученные точки на координатной плоскости. Изображение какого животного получится? 1. (11...

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Переведите числа, записанные в двоичном восьмиразрядном дополнительном коде, в д??сятичную систему счисления. Не отрывая руки, отметьте полученные точки на координатной плоскости. Изображение какого животного получится? 1. (11110111;00000100) 12. (11110111;00001100) 23. (00000001;00001001) 2. (11111011;00000100) 13. (11111001;00001010) 24. (00000000;00001000) 3. (11111101;00000101) 14. (11111011;00001001) 25. (00000000;00000111) 4. (11111001;00000111) 15. (11111110;00001000) 26. (00000001;00000100) 5. (11111000;00000111) 16. (11111111;00000101) 27. (11111101;00000010) 6. (11110110;00001000) 17. (00000000;00000101) 28. (11111010;00000010) 7. (11111000;00001000) 18. (11111111;00000111) 29. (11111010;00000011) 8. (11110110;00001010) 19. (11111111;00001000) 30. (11110111;00000100) 9. (11111000;00001001) 20. (00000001;00001010) 10. (11110110;00001011) 21. (00000010;00001010) 11. (11111000;00001010) 22. (00000011;00001001) а) заяц б) змея в) акула г) лебедь

Автор: Гость