Переведите число с 10-тиричной системой в 2-ичную,8-ричную и 16-ричную: 57 -? Переведите число с 2-ичной системой в 8-ричную и 16-ричную: 11011011-? Переведите число с 8-ричной системой в 16-ричную: 2034-?

Информатика

Переведите число с 10-тиричной системой в 2-ичную,8-ричную и 16-ричную: 57 -? Переведите число с 2-ичной системой в 8-ричную и 16-ричную: 11011011-? Переведите число с 8-ричной системой в 16-ричную: 2034-?

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