Переведите данные числа в десятичную системы счисления двоичная 1111010 двоичная 1001,101 восьмеричная 54,2 шестнадцатеричная В3,2

Информатика
Переведите данные числа в десятичную системы счисления двоичная 1111010 двоичная 1001,101 восьмеричная 54,2 шестнадцатеричная В3,2
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