Переведите диалог только правильно!!! На казахский язык Ты каких знаешь спортсменов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. А кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого знаешь? Л...

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Переведите диалог только правильно!!! На казахский язык Ты каких знаешь спортсменов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. А кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого знаешь? Лия Куркина, Денис Тен, Зульфия Чиншанло.

Автор: Гость