Переведите диалог только правильно!!! На казахский язык Ты каких знаешь спортсменов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. А кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого знаешь? Л...

Қазақ тiлi
Переведите диалог только правильно!!! На казахский язык Ты каких знаешь спортсменов из Казахстана? Я знаю Илья Ильин, Майя Манеза, Серик Сапиве, Айнуру Керей. А кто они? Они победители Олимпийских игр А ты кого знаешь? Лия Куркина, Денис Тен, Зульфия Чиншанло.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сіз Қазақстаннан қандай спортшылар білеміз ? Мен Илья Ильин, Майя Манеза , Серік Sapive , Айнұр Керей білемін . Ал олар кімдер? Олар Олимпиада ойындарының жеңімпаздары Егер сіз біреуді білесіз бе? Лия Н.В. , Денис Тен , Зүлфия Чиншанло .
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