Переведите дроби в проценты и расставте в порядке возрастания: 1) 4/5 2) 5/4 3) 3/4 4) 13/25 5) 7/20 6) 4/10

Алгебра

Переведите дроби в проценты и расставте в порядке возрастания: 1) 4/5 2) 5/4 3) 3/4 4) 13/25 5) 7/20 6) 4/10

Автор: Гость