Переведите дроби в проценты и расставте в порядке возрастания: 1) 4/5 2) 5/4 3) 3/4 4) 13/25 5) 7/20 6) 4/10
Алгебра
Переведите дроби в проценты и расставте в порядке возрастания: 1) 4/5 2) 5/4 3) 3/4 4) 13/25 5) 7/20 6) 4/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5=100°÷5·4=80° 5/4=100°÷4·5=125° 3/4=100°÷4·3=75° 13/25=100°÷25·13=52° 7/20=100°÷20·7=35° 4/10=100°÷10·4=40°
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