Переведите из одной единицы измерения в другую: 5 байт = _______________бит 8 килобайт = ___________байт 1 мегабайт = _________________ байт 88 бит = ___________________ байт 5120 терабайт = ___________ гигабайт

Информатика

Переведите из одной единицы измерения в другую: 5 байт = _______________бит 8 килобайт = ___________байт 1 мегабайт = _________________ байт 88 бит = ___________________ байт 5120 терабайт = ___________ гигабайт

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