Переведите из одной единицы измерения в другую: 5 байт = _______________бит 8 килобайт = ___________байт 1 мегабайт = _________________ байт 88 бит = ___________________ байт 5120 терабайт = ___________ гигабайт
Информатика
Переведите из одной единицы измерения в другую: 5 байт = _______________бит 8 килобайт = ___________байт 1 мегабайт = _________________ байт 88 бит = ___________________ байт 5120 терабайт = ___________ гигабайт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 байт=40 бит 8 килобайт= 8000 байт 1 мегабайт= 1 000 000 байт 88 бит=11 байт 5120 терабайт= 5 120 000 гигабайт
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