Переведите качественно(!) текст с русского на казахский. Перевести нужно граматно и без переводчика. Зарание огромное спасибо) В столовой школьники питаются после второго урока. Наша столовая расположена на первом этаже. Внутри...

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Переведите качественно(!) текст с русского на казахский. Перевести нужно граматно и без переводчика. Зарание огромное спасибо) В столовой школьники питаются после второго урока. Наша столовая расположена на первом этаже. Внутри столовой стоят столы и витрины с едой. На стенах в столовой висят картинп. В столовой продают разныю выпечку. Студенты которые хотят работать поворами должны учиться на него 4 года. PS. зарание огромное спасибо)

Автор: Гость