Переведите качественно(!) текст с русского на казахский. Перевести нужно граматно и без переводчика. Зарание огромное спасибо) В столовой школьники питаются после второго урока. Наша столовая расположена на первом этаже. Внутри...
Қазақ тiлi
Переведите качественно(!) текст с русского на казахский. Перевести нужно граматно и без переводчика. Зарание огромное спасибо) В столовой школьники питаются после второго урока. Наша столовая расположена на первом этаже. Внутри столовой стоят столы и витрины с едой. На стенах в столовой висят картинп. В столовой продают разныю выпечку. Студенты которые хотят работать поворами должны учиться на него 4 года. PS. зарание огромное спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Асханада оқушылар екінші сабақтан кейін тамақтанады. Біздің асхана бірінші қабатта орналасқан. Асхана ішінде столдар және тағамдарымен витрина тұр. Асхана қабырғасында суреттер ілінген. Асханада әртүрлі тағамдар сатады. Аспаз болғысы келетін студенттер оған төрт жыл оқуы керек.
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