Переведите комплексное число Z в показательную и тригонометрическую форму представления z=корень из 3-i
Переведите комплексное число Z в показательную и тригонометрическую форму представления z=корень из 3-i
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X = √3 - действительная часть числа Z y =-1 - мнимая часть числа Z | Z| = √(x+y) = √(3+1)=2 Так как x>0 y<0, то arg(z)= f =2* - arcTg( |y| /x)=2* -arctg( |-1| /√3)= 2* - /6=11*/6 Z= 2*( cos(11/6) + i *sin(11/6) ) ---> (тригон. форма Z) ------------------------------------------------------------------ Z=|Z|*e^(i*11/6) = 2e^(i*11/6) ---> (показ. форма Z)