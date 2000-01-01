Переведите масштабы из численного в именованный и наоборот 1:2000 - в 1 см; 1:1000000 - в 1 с??; 1:50000 - в 1 см; в 1 см - 1000 м; в 1 см - 200 км: в 1 см - 300 000 м

Гость: Гость:

1:5000 в именном масштабе будет в 1 см - 50 м 1:25000 в им. масштабе: в 1 см - 250 м 1:1000000: в 1 см 10 км в 1 см 10 км в численном будет 1:1000000 в 1 см 250 км в числ: 1:2500000 в 1 см 100м: 1:10000