Переведите на англ завидовать кому то,игнорировать проблемы своих друзей,избегать кого то,моя сестра-настоящая болтушка срочно
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Переведите на англ завидовать кому то,игнорировать проблемы своих друзей,избегать кого то,моя сестра-настоящая болтушка срочно
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