Переведите на английский. 1. Вчера в 9 часов вечера я смотрел телевизор. 2. Она сказала, что еще не выполнила домашнее задание 3. Когда пришел домой мой друг, я еще не кончил завтракать. 4. Когда впервые я ее встретил, он...

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Переведите на английский. 1. Вчера в 9 часов вечера я смотрел телевизор. 2. Она сказала, что еще не выполнила домашнее задание 3. Когда пришел домой мой друг, я еще не кончил завтракать. 4. Когда впервые я ее встретил, она работала в школе. 5. Все студенты выполнили задание правильно после того, как преподаватель рассказал им, как его делать. 6. Когда мы вышли на улицу, ярко светило солнце. 7. Мой друг сказал, что его брат уже приехал. 8. Я читал книгу, когда услышал телефонный звонок. 9. После того как врач ос мотрел больного, он поговорил с его родственниками. 10. Kor да мы пришли на остановку автобус уже ушел. 11. Он спросил меня, видел ли я, что произошло. 12. Когда я пришел, она накрывала на стол. 13. Я часто ходил в этот кинотеатр, когда работал в этом районе 14. С кем вы разговаривали по телефону, когда я вошла в комнату? 15. Вчера мы весь день работали в саду 16. Он пошел гулять после того, как пообедал. 17. я спросил у него, почему он не ответил на мое письмо.

Автор: Гость