Переведите на английский язык? -Я часто встаю в 7 часов утра. -Он всегда делает ур??ки в полдень. -Она обычно помогает маме вечером. -Мы никогда не гуляем утром.
Английский язык
Переведите на английский язык? -Я часто встаю в 7 часов утра. -Он всегда делает ур??ки в полдень. -Она обычно помогает маме вечером. -Мы никогда не гуляем утром.
Ответ(ы):
Гость:
_I often get up at 7:00 in the morning. _He Always does his homework in the afternoon. _It Usually helps her mother in the evening. _We Never walk in the morning.
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