Переведите на английский язык? -Я часто встаю в 7 часов утра. -Он всегда делает ур??ки в полдень. -Она обычно помогает маме вечером. -Мы никогда не гуляем утром.

Английский язык

Переведите на английский язык? -Я часто встаю в 7 часов утра. -Он всегда делает ур??ки в полдень. -Она обычно помогает маме вечером. -Мы никогда не гуляем утром.

Автор: Гость