Переведите на английский язык. "Я считаю,что польза института пригодится нам в жизни и поможет в будущем."
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Переведите на английский язык. "Я считаю,что польза института пригодится нам в жизни и поможет в будущем."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I believe that the use of the institute is useful to us in life and will help in the future.
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