Переведите на английский язык пожалуйста. 《 комплект из воздушного компрессора, ??истема фильтрации и ощущения воздуха, воздушный ресивер необходимого объема》
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Переведите на английский язык пожалуйста. 《 комплект из воздушного компрессора, ??истема фильтрации и ощущения воздуха, воздушный ресивер необходимого объема》
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A set of air compressor, filtration system and air feeling, the air receiver required
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