Переведите на английский: моя кровать она замечательная,большая,на ней мало украшений . моя кровать розовая. в ней есть кровать диван, компьютерный стол, компьютер,шкаф,полочка для книг

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Переведите на английский: моя кровать она замечательная,большая,на ней мало украшений . моя кровать розовая. в ней есть кровать диван, компьютерный стол, компьютер,шкаф,полочка для книг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My bed is wonderful, big, little ornaments on it. my bed is pink. it has a sofa bed, computer desk, computer, cupboard, shelf for books
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