Переведите на английский: моя кровать она замечательная,большая,на ней мало украшений . моя кровать розовая. в ней есть кровать диван, компьютерный стол, компьютер,шкаф,полочка для книг

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Переведите на английский: моя кровать она замечательная,большая,на ней мало украшений . моя кровать розовая. в ней есть кровать диван, компьютерный стол, компьютер,шкаф,полочка для книг

Автор: Гость