Переведите на английский пожалуйста 1)я думаю полу надо переехать в италию,потом?? что в родной стране его не будут дискриминировать из-за национальности. 2)она также может пойти в спортивный зал чтобы оставаться в хорошей фо...
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Переведите на английский пожалуйста 1)я думаю полу надо переехать в италию,потом?? что в родной стране его не будут дискриминировать из-за национальности. 2)она также может пойти в спортивный зал чтобы оставаться в хорошей форме и 3)я думаю джулии надо сходить в салон красоты чтобы кардинально изменить свой облик и быть похожей на своих одноклассниц
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