Переведите на английский пожалуйста 1)я думаю полу надо переехать в италию,потом?? что в родной стране его не будут дискриминировать из-за национальности. 2)она также может пойти в спортивный зал чтобы оставаться в хорошей фо...

Английский язык
Переведите на английский пожалуйста 1)я думаю полу надо переехать в италию,потом?? что в родной стране его не будут дискриминировать из-за национальности. 2)она также может пойти в спортивный зал чтобы оставаться в хорошей форме и 3)я думаю джулии надо сходить в салон красоты чтобы кардинально изменить свой облик и быть похожей на своих одноклассниц
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение определителя методом Саррюса, с помощью теоремы разложения, доп??сыванием столбцов: |1 2 0| |-3 -1 4 | | 2 4 -1 | а) -5; ...
Ответить
Математика
При каком значении переменой x значения ввражений 6(1,2x-0,6)-3,6 и 5,8x +1,8x противоположны ?
Ответить
Английский язык
We didn't have any money but Jim had...... Что надо дописать?
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста Очееень нужно Желательно с начерчетием,но можно и без него
Ответить
Физика
Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепл...
Ответить