Переведите на английский пожалуйста, только без переводчика. Если мы не будем ре??ать эти проблемы, то через некоторое время жизни на Земле не будет.

Английский язык

Переведите на английский пожалуйста, только без переводчика. Если мы не будем ре??ать эти проблемы, то через некоторое время жизни на Земле не будет.

Автор: Гость