Переведите на английский пожалуйста, только без переводчика. Если мы не будем ре??ать эти проблемы, то через некоторое время жизни на Земле не будет.
Английский язык
Переведите на английский пожалуйста, только без переводчика. Если мы не будем ре??ать эти проблемы, то через некоторое время жизни на Земле не будет.
Ответ(ы):
Гость:
If we will not work out these problems, after a while life will not be on Earth.
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