Переведите на английский пожалуйста, только без переводчика. Если мы не будем ре??ать эти проблемы, то через некоторое время жизни на Земле не будет.

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Переведите на английский пожалуйста, только без переводчика. Если мы не будем ре??ать эти проблемы, то через некоторое время жизни на Земле не будет.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
If we will not work out these problems, after a while life will not be on Earth.
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