Переведите на английский: 1)Хватит извиняться. 2)Перестаньте извиняться. 3)Вы не виноваты.

Переведите на английский: 1)Хватит извиняться. 2)Перестаньте извиняться. 3)Вы не виноваты.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Хоть кто то же должен был ответить;)
Похожие вопросы