Переведите на английский язык этот текст уровня первого класса, пожалуйста. не в переводчике Лучшим подарком, который я когда-либо получал, был щенок. Я решил написать пр о него потому, что я люблю животных. Он серый...

Разное

Переведите на английский язык этот текст уровня первого класса, пожалуйста. не в переводчике Лучшим подарком, который я когда-либо получал, был щенок. Я решил написать пр о него потому, что я люблю животных. Он серый, мягкий и пушистый. Он любит бегать, играть и общаться с нами. Я получил его на мой день рождения. Я испытал счастье, радость и восторг. Я люблю играть с ним и выгуливать его. Моя мечта осуществилась.

Автор: Гость