Переведите на английский язык этот текст уровня первого класса, пожалуйста. не в переводчике Лучшим подарком, который я когда-либо получал, был щенок. Я решил написать пр о него потому, что я люблю животных. Он серый...
Разное
Переведите на английский язык этот текст уровня первого класса, пожалуйста. не в переводчике Лучшим подарком, который я когда-либо получал, был щенок. Я решил написать пр о него потому, что я люблю животных. Он серый, мягкий и пушистый. Он любит бегать, играть и общаться с нами. Я получил его на мой день рождения. Я испытал счастье, радость и восторг. Я люблю играть с ним и выгуливать его. Моя мечта осуществилась.
Ответ(ы):
Гость:
The best present I have ever got was a puppy. I decided to write about it because I like animals. It is grey, soft and fluffy. It likes to run, play, and be with us. I got it for my birthday. I had happiness, joy and delight. I love to play and walk with it. My dream came true.
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