Переведите на казахский язык:моя семья состоит из 5 человек.Мама Папа Бабушка я и сестренка.Мама работает секретарем,отец в организации,а бабушка сидит дома с сестренкой,я учу сь в медицинском колледже
Разное
Переведите на казахский язык:моя семья состоит из 5 человек.Мама Папа Бабушка я и сестренка.Мама работает секретарем,отец в организации,а бабушка сидит дома с сестренкой,я учу сь в медицинском колледже
Ответ(ы):
Гость:
Менин отбасым 5 адамнан турады.Анам,апам,акем, синилим. Анам секритарь боп жумыс истийди. Акем организацияда, ал ажем синилиме карайды. Ал мен медецина коледженде окимын.
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