Переведите на казахский язык:моя семья состоит из 5 человек.Мама Папа Бабушка я и сестренка.Мама работает секретарем,отец в организации,а бабушка сидит дома с сестренкой,я учу сь в медицинском колледже

Разное

Переведите на казахский язык:моя семья состоит из 5 человек.Мама Папа Бабушка я и сестренка.Мама работает секретарем,отец в организации,а бабушка сидит дома с сестренкой,я учу сь в медицинском колледже

Автор: Гость