Переведите на каз.яз пожалуйста. Родители на неделю дают мне 1000 тг.Я стараюсь экономить деньги и иногда складываю их в копилку.На телефон я трачу 500 тг в месяц.Продукты пит ания,одежду и другое покупают родители. ...
Переведите на каз.яз пожалуйста. Родители на неделю дают мне 1000 тг.Я стараюсь экономить деньги и иногда складываю их в копилку.На телефон я трачу 500 тг в месяц.Продукты пит ания,одежду и другое покупают родители.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Мені ата- анам аптасына 1000 тг береди . Мен ашаны немдеп жмсауа тырысамын . алан ашаларды копилкаа салып жинап журмин Мен ялы телефона айына 500 тг жмсаймын Тамаымды киімімді жне т.б заттарды маан ата-анам переді.