Переведите на каз.яз пожалуйста. Родители на неделю дают мне 1000 тг.Я стараюсь экономить деньги и иногда складываю их в копилку.На телефон я трачу 500 тг в месяц.Продукты пит ания,одежду и другое покупают родители.