Переведите на русский: 1. Il etre onze heures 2. Etre age 3. Nous sommes en mars 4. Nous sommes au mois de mars 5. Nous sommes le 20 janvier 6. Elle est de Paris 7 . Etre a moi 8. Etre a lui 9. Etre a elle 10...

Разное
Переведите на русский: 1. Il etre onze heures 2. Etre age 3. Nous sommes en mars 4. Nous sommes au mois de mars 5. Nous sommes le 20 janvier 6. Elle est de Paris 7 . Etre a moi 8. Etre a lui 9. Etre a elle 10. Etre a Marie
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Гость:
Ну в переводчик то я тоже забила, мне бы НЕ дословный перевод(
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